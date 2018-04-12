Иванушкин вернулсяв «Динамо»!

Евгения закончился двухлетний контракт с иркутской «Байкал-Энергией», и он принял решение вернуться в Москву.

Свой отъезд из Иркутска Иванушкин обосновал в интервью пресс-службе клуба «Байкал-Энергия»: «Время неумолимо бежит вперёд, у меня растут трое детей и каждый из них развивается в своём направлении. Супруге не всегда удаётся справляться со всеми трудностями. Поэтому я решил вернуться домой и быть рядом со своей семьёй, принимать активное участие в воспитании и развитии своих детей. Они в этом очень сильно нуждаются. Ведь дети и есть смысл нашей жизни! На данный момент у меня есть три месяца до начала следующего сезона. За это время я должен привести своё здоровье в полный порядок, вот этим сейчас и занимаюсь».

В составе московского «Динамо» Евгений Иванушкин провёл 484 матча и забил 1003 гола!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Иванушкин Евгений Александрович — заслуженный мастер спорта

Родился 26 июля 1979 года в Краснотурьинске Свердловской области.

Амплуа: нападающий

Выступал за команды:

1995-2001 — «Маяк» (Краснотурьинск), 2001-2004 — «Сибскана» (Иркутск), сезон 2004/05 — «Водник» (Архангельск), июль-сентябрь 2016 — «Динамо-Казань», 2017 — 2018 — «Байкал-Энергия» (Иркутск).

В «Динамо-Москва»:

2005 — апрель 2016

октябрь 2016 — декабрь 2016

с апреля 2018 г.

Достижения:

Чемпион России — 8 раз: 2005-2010, 2012, 2013.

Второй призёр Чемпионата России — 3 раза: 2011, 2014, 2015.

Третий призёр Чемпионата России — 1 раз: 2016.

Обладатель Кубка России — 7 раз: 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13.

Суперкубка России — 2 раза: 2012/13, 2013/14.

Обладатель Кубка Мира — 4 раза: 2004, 2006, 2007, 2013.

Обладатель Кубка Европейских Чемпионов — 4 раза: 2004, 2006, 2008, 2009.

В составе сборной России: Чемпион Мира — 7 раз: 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016.