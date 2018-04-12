ELMS: Российские команды завершили подготовку к сезону-2018

Команды SMP Racing и G-Drive Racing завершили подготовку к новому сезону Европейской серии Ле-Ман, который стартует на этой неделе на трассе Поль Рикар в Ле Кастелле. На последнем этапе подготовки экипажи российских команд приняли участие в коллективных тестах European Le Mans Series, проходивших в минувшие понедельник и вторник на той же французской трассе.

По ходу тестов погода на юге Франции стояла нестабильная, условия постоянно менялись, периодически шел дождь. Но это не помешало двум экипажам G-Drive Racing выполнить намеченный объем работы, сообщает пресс-служба российской команды. Экипаж #26 в составе россиянина Романа Русинова , француза Андреа Пиццитолы и швейцарца Александра Императори преодолел за два дня 239 кругов. Пилоты второго экипажа — австралиец Джеймс Аллен , француз Энцо Гиббер и мексиканец Хосе Гутьеррес — за рулем прототипа Oreca 07 — Gibson LMP2 #40 проехали 169 кругов.

«Несмотря на сложные погодные условия, нам удалось проделать большую работу и собрать много важной информации, — подвел итоги тестов Роман Русинов. — Мы не гнались за быстрыми секундами, а занимались выполнением ряда задач. Наши экипажи полностью готовы к первой гонке сезона, где мы рассчитываем бороться за победу».

Полностью российский экипаж команды SMP Racing в составе Виктора Шайтара Егора Оруджева и Матевоса Исаакяна провел два тестовых дня за рулём спортпрототипа Dallara P217 — Gibson класса LMP2, на котором проведут сезон в серии ELMS 2018. В ходе тестов российская команда провела симуляцию квалификации и гонки с различными настройками автомобиля, а также отработала ряд процедур. При этом, в ходе пяти тестовых сессий российская тройка дважды показала второй результат, а в финальной сессии показала лучшую скорость.

«С Егором и Матевосом мы будем работать первый сезон, — прокомментировал итоги тестов Виктор Шайтар. — Но уже понятно, что мы отлично сработаемся — парни настоящие профессионалы своего дела, быстрые гонщики. Что касается машины, то есть ещё некоторые моменты, над которыми нам стоит поработать. В ходе этих тестов мы собрали много информации, так что ещё будет в чём прибавить».

«Несмотря на то, что за эти два дня мы проехали не очень много кругов, всё-таки с машиной удалось хорошо поработать, — отметил Егор Оруджев. — Обновленная Dallara лучше себя ведёт, в том числе и в поворотах. Также мы отрабатывали процедуру пит-стопа и смены пилота за рулём. В этом сезоне мы поедем втроём, и для нас с Матевосом это в новинку. При этом, с Витей мы, можно сказать, сразу сработались, по сути даже и не привыкали друг к другу. Он отличный опытный пилот».

«Иногда нам не везло с погодой, — отметил Матевос Исаакян . — Например, во вторник почти весь день был дождь, и мы много не ездили, но зато, когда выезжали, то всегда были в лидирующей группе. Скорость есть, команда у нас сильная, но надо ещё поработать над болидом. С Витей Шайтаром мы довольно быстро сработались. Мы хорошо понимаем друг друга и сразу нашли общий язык».

Первая гонка Европейской серии Ле-Ман 2018 года «4 часа Ле Кастелле» пройдет в воскресенье 15 апреля.