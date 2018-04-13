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Лига Европы. «Атлетико», «Марсель» и «Ред Булл» вышли в полуфинал.
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Лига Европы. «Атлетико», «Марсель» и «Ред Булл» вышли в полуфинал. 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вслед за «Арсеналом» определились еще три участника полуфинала Лиги Европы. Ими стали испанский «Атлетико», французский «Марсель» и австрийский «Ред Булл».
"Спортинг", проигравший первую встречу в Мадриде 0:2, намеревался отыграть два мяча у «Атлетико» и затем добыть путевку в полуфинал. Для этого нужно было забить два мча, а затем третий. Но «Спортинг» довольствовался голом Фрэди Монтеро на 28 минуте. Во втором тайме гости могли отыграться, но счет 1:0 сохранился до финального свиста. Борьбу в турнире продолжит «Атлетико».
"Марсель" уступил неделю назад «Лейпцигу» 0:1 в гостях. На второй минуте положение марсельцев стало более сложным после гола Арминду Брумы. Но к 10 минуте «Марсель» уже выигрывал 2:1 после голов Костаса Митроглу и Буны Сарра. За семь минут до перерыва Флориан Товен довел преимущество «Марселя» до 3:1, и французский клуб вышел вперед по сумме двух встреч. Во втором тайме молодой француз Жан-Кевин Огюстен испортил марсельцем настроение, отыграв один гол. Но Димитри Пайе забил четвертый мяч, а Хироки Сакаи в конце встречи установил окончательный счет — 5:2. «Марсель» вышел в полуфинал.
Сенсация произошла в Зальцбурге, где «Ред Булл» принимал римский «Лацио». Римляне выиграли первую встречу 4:2 и чувствовали себя комфортно перед поездкой в Австрию. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Через десять минут после возобновления встречи Чиро Иммобили развил суммарное преимущество «Лацио» до 5:2. Но Мунис Даббур сравнял счет через две минуты. «Красные быки» разозлились в последней четверти матча. В течении четырех минут Амаду Айдара, Хван Хи Чан и Штефан Ляйнер отправил в ворота римлян три мяча. «Ред Булл» победил 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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