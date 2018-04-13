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Крис Эванс призывает брать животных из приютов в трогательном видео
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Крис Эванс призывает брать животных из приютов в трогательном видео 

Попкорн News 55 минут назад
Фото: Попкорн News
Крис Эванс, как и его персонаж, Капитан Америка, любит агитировать людей на добрые дела. Например, на то, чтобы брать животных в приютах вместо того, чтобы покупать их у заводчиков. На это Крис вдохновляет личным примером — своего пса, Доджера, он в свое время тоже взял из приюта, а теперь решил поделиться видеозаписью момента их самой-самой первой встречи.
Эванс часто радует поклонников фотографиями и видео своей собаки, которую он взял в приюте. Однако в национальный день домашних питомцев Крис решил рассказать о том, как состоялось их знакомство. Актер сопроводил трогательное видео с Доджером записью: «Это момент нашей встречи. Он изо всех сил старался усидеть на месте, хотя очень хотел выбежать. Я уже тогда понял, что он пойдет домой со мной, поэтому я снял это видео, чтобы помнить об этом моменте. Собаки из приютов — лучшие собаки!».
This is the moment we met. He was trying so hard to stay seated even though he desperately wanted to get out. I knew right away that he was coming home with me, so I took this video to always remember our first hello. Rescue dogs are the best dogs! #NationalPetDay pic.twitter.com/XjWxPWGDPu
— Chris Evans (@ChrisEvans) 11 апреля 2018 г.
попкорнnews
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