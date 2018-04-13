«Зальцбург» забил три мяча за четыре минуты и выбил «Лацио» из Лиги Европы

В ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы австрийский «Зальцбург» на своём поле разгромил итальянский «Лацио» со счётом 4:1.

По ходу встречи хозяева уступали 0:1, но сумели отыграться и одержать победу. Три из четырёх своих мячей футболисты «Зальцбурга» забили в интервале с 72-й по 76-ю минуты — отличились полузащитник Амаду Айдара, форвард Хван Хи Чан и защитник Штефан Ляйнер

Этот успех позволил австрийскому коллективу победить «Лацио» по сумме двух матчей со счётом 6:5 и пробиться в полуфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.