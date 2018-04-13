Организация Twin Galaxies аннулировала несколько давних рекордов игрока в Donkey Kong

А также уведомила об этом представителей книги рекордов Гиннесса.

Знаменитый игрок в Donkey Kong и обладатель нескольких игровых рекордов Билли Митчелл был уличён в мошенничестве. Все его достижения были исключены из таблицы лидеров организации Twin Galaxies, которая отслеживает все подобные рекорды, а также удалены со всех официальных форумов. Самому Митчеллу отныне запрещено участвовать в соревнованиях и пытаться официально улучшить чужие результаты.

Очередные обвинения от других игроков появились в начале 2018 года, однако до недавнего времени официальных подтверждений нечестной игры у Twin Galaxies не было.

Организация провела собственное независимое расследование (помимо ещё двух сторонних), которое подтвердило давние подозрения — записанная Митчеллом кассета, доказывающая, что игрок первым в мире сумел набрать больше миллиона очков, была записана не на оригинальном аркадном кабинете Donkey Kong. То же относится и к последующему достижению в 1 050 200 очков. По поводу ещё одного рекорда — 1 062 800 очков, который поставлен позднее, представители организации не смогли придти к единому мнению.

Ранее Митчелла обвинили в том, что для получения таких результатов он использовал ПО для эмуляции железа аркадных кабинетов, потому что вывод изображения на оригинальном «железе» отличался от того, который был представлен игроком при демонстрации своих достижений. Twin Galaxies, в свою очередь, пыталась доказать сам факт того, что Митчелл устанавливал рекорды на модифицированной плате.

После расследования представители организации заявили, что игрок имел право сам участвовать в расследовании и помогать им, отвечая на все возникающие вопросы, однако отказался от этого.

Митчелл с 2007 года считался первым игроком, добившимся в Donkey Kong миллиона очков, однако теперь рекорд перейдёт к его давнему сопернику Стив Уиби. Об их противостоянии даже сняли документальный фильм — «Король Конга», который вышел в 2007 году и рассказывал о попытках побить результаты друг друга.

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