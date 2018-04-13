Кто родился 13 апреля

А ещё в этот день родились:

Ирина Муцуовна Хакамада , российский политический деятель, публицист. Избиралась депутатом Государственной Думы I, II и III созывов. В 1999 году стала одним из учредителей избирательного блока «Союз правых сил», на базе которого в 2000 году была создана партия. До 2003 года Ирина Хакамада была сопредседателем «Союза правых сил».

Автор ряда книг, в том числе «Sex в большой политике», «Success в большом городе» и «В предвкушении себя: от имиджа к стилю».

Первую крупную победу одержал в 12 лет, выиграв Чемпионат СССР среди юношей, где большинство соперников были старше его на шесть-семь лет. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам, одержав победу над Анатолием Карповым

По мнению ряда экспертов, Каспаров — один из величайших шахматистов в истории. Он — чемпион СССР (1981, 1988) и России (2004), восьмикратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад: четырежды в составе команды СССР и четырежды в составе команды России, обладатель одиннадцати шахматных «Оскаров» (призов лучшему шахматисту года).

В 2005 году шахматист объявил о завершении спортивной карьеры и решении заняться общественно-политической деятельностью. Гарри Каспаров возглавлял «Комитет 2008: Свободный выбор» и общественное движение Объединённый гражданский фронт.

В 1928 году совместно с Ф. Н. Даниловичем и П. И. Ильиным организовал Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии им. М. Фрунзе (ныне Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова). Александр Александров возглавлял музыкальный коллектив около 20 лет.

Он написал музыку к более 80 песням («Священная война», «Несокрушимая и легендарная», «На Каспийском сером море», «Сторонка родная» и др.), сделал обработку десятков песен народов разных стран, свыше 70 обработок русских народных и революционных песен. В 1943 году Александров на основе своего «Гимна партии большевиков» создал Гимн СССР, а впоследствии и России.