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Египтянин Эльнени признан лучшим игроком матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал»
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Египтянин Эльнени признан лучшим игроком матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» 

RT на русском 17 минут назад
Полузащитник английского «Арсенала» Мохамед Эльнени признан лучшим игроком ответного четвертьфинального поединка футбольной Лиги Европы с российским ЦСКА, который проходил в Москве и завершился результативной ничьей — 2:2.
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Египтянин поучаствовал в обеих голевых атаках «Арсенала» в поединке с «армейцами», ассистировав Дэнни Уэлбеку и Аарону Рэмси.
Помимо Эльнени, на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы номинированы голкипер испанского «Атлетико» Ян Облак, полузащитник австрийского «Зальцбурга» Амаду Айдара и его коллега по амплуа из французского «Марселя» Димитри Пайе.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».
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