Египтянин Эльнени признан лучшим игроком матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал»

Полузащитник английского «Арсенала» Мохамед Эльнени признан лучшим игроком ответного четвертьфинального поединка футбольной Лиги Европы с российским ЦСКА, который проходил в Москве и завершился результативной ничьей — 2:2.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Египтянин поучаствовал в обеих голевых атаках «Арсенала» в поединке с «армейцами», ассистировав Дэнни Уэлбеку и Аарону Рэмси

Помимо Эльнени, на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы номинированы голкипер испанского «Атлетико» Ян Облак , полузащитник австрийского «Зальцбурга» Амаду Айдара и его коллега по амплуа из французского «Марселя» Димитри Пайе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».