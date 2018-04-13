Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после гостевого матча с ЦСКА (2:2) и выхода в полуфинал Лиги Европы поделился мнением о полузащитнике Александре Головине и других игроках московской команды.
«Все армяне мира переживают за Генриха Мхитаряна? Не переживайте, уже через две недели он будет в отличных кондициях.
Что касается того, с кем бы я не хотел играть в полуфинале Лиги Европы, то все назовут «Атлетико», и я тоже. Это очень сложный соперник. А ещё я француз, и для меня много значит «Марсель». Против них я бы играть не хотел.
Если говорить о моём мнение по Головину после двух матчей, то это очень интересный игрок, очень хороший. Сегодня он выдал отличный матч. Мы не ищем игроков в настоящий момент. В ЦСКА нет плохих футболистов, они все хороши», — передаёт слова Венгера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.