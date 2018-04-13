Венгер: Головин — очень интересный футболист, все игроки ЦСКА хороши

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после гостевого матча с ЦСКА (2:2) и выхода в полуфинал Лиги Европы поделился мнением о полузащитнике Александре Головине и других игроках московской команды.

«Все армяне мира переживают за Генриха Мхитаряна ? Не переживайте, уже через две недели он будет в отличных кондициях.

Что касается того, с кем бы я не хотел играть в полуфинале Лиги Европы, то все назовут «Атлетико», и я тоже. Это очень сложный соперник. А ещё я француз, и для меня много значит «Марсель». Против них я бы играть не хотел.