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Грушевский не верил в повторение подвига «Ромы» перед матчем ЦСКА с «Арсеналом»
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Грушевский не верил в повторение подвига «Ромы» перед матчем ЦСКА с «Арсеналом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о выступлении армейцев в Лиге Европы. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Не буду лукавить: мне казалось, что ЦСКА вряд ли сможет повторить подвиг «Ромы» и «Ювентуса», который мы ранее увидели в Лиге чемпионов.
Слишком уж похожие ситуации казались маловероятными. Я для себя определил, что победа в этой игре будет достойным результатом.
Конечно, когда мы забили второй мяч, осторожно стали проползать в голову более смелые предположения, и забей Головин со штрафного, когда выручил Петер Чех, матч мог приобрести феерический характер и точно дал бы повод говорить о минувших играх Лиги чемпионов и в этом контексте", — сказал Грушевский.
ЦСКА в ответном матче с «Арсеналом» сыграл вничью со счетом 2:2 и покинул турнир.
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