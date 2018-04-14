Грушевский не верил в повторение подвига «Ромы» перед матчем ЦСКА с «Арсеналом»

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о выступлении армейцев в Лиге Европы. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Не буду лукавить: мне казалось, что ЦСКА вряд ли сможет повторить подвиг «Ромы» и «Ювентуса», который мы ранее увидели в Лиге чемпионов.

Слишком уж похожие ситуации казались маловероятными. Я для себя определил, что победа в этой игре будет достойным результатом.

Конечно, когда мы забили второй мяч, осторожно стали проползать в голову более смелые предположения, и забей Головин со штрафного, когда выручил Петер Чех , матч мог приобрести феерический характер и точно дал бы повод говорить о минувших играх Лиги чемпионов и в этом контексте", — сказал Грушевский.

ЦСКА в ответном матче с «Арсеналом» сыграл вничью со счетом 2:2 и покинул турнир.