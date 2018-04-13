БК «Самара» в третьем матче плей-офф проиграл МБА — 69:86

Начало матча у самарцев не задалось. Серия ошибок — и 0:8 после трех сыгранных минут. Только на пятой минуте наша команда набрала первые очки — Даниил Синегубов эффектно разобрался с оппонентами под чужим кольцом. Вскоре, правда, разница достигла "-10" — 2:12, но затем гости выдали неплохой отрезок, начало которому положило дальнее попадание Алексея Голяхова , и за две минуты до завершения стартового периода практически настигли москвичей — 11:13 после добивания Евгеия Фидия.

Сравнять счет, а затем и выйти вперед «Самара» смогла уже в начале второй десятиминутки: «2+1» от неудержимого Евгения Фидия (8 очков за четыре минуты) и проход Алексея Голяхова — 19:17 в пользу нашей команды. Но удержать набранный ход не удалось, и к середине периода хозяева вернули себе лидерство — 22:29. На этот раз быстро перехватить инициативу они самарцам не позволили, постоянно держа их на дистанции в 5-6 очков. И к большому перерыву гости уступали 37:40.

Вновь почти нагнав соперника на старте третьей четверти — 41:43, самарцы вдруг стали серийно ошибаться в нападении. И в середине периода уступали уже "-10" — 43:53. Только после этого, наконец, «полетело». Максим Числов попал со средней, а Алексей Зозулин Алексей Чиликин были точны издали. Потом Чиликин отгрузил еще одну треху — тем не менее, к концу четверти отставание по-прежнему было довольно солидным, 54:61.

Почти четыре минуты не давая хозяевам забить с игры, «Самара» в очередной раз подобралась к ним максимально близко (61:63 после трехи Алексея Зозулина). И снова пропустила от них удар — 63:73 за 4:30 до конца основного времени. Он-то и оказался решающим: москвичи, почуяв близость победы, к себе уже не подпускали — 69:86.

Счет в серии до трех побед сейчас — 2:1 в пользу «Самары». Четвертый матч состоится в Москве 14 апреля, сообщает официальный сайт клуба.