Невероятное спасение «Зальцбурга» в 1/4 финала Лиги Европы

Кажется, в Европе появился новый топ-тренер из Германии.

На этой неделе мы увидели фантастические футбольные спектакли в Лиге чемпионов. Во вторник «Рома» отыграла три мяча в противостоянии с «Барселоной» и под аплодисменты всей Европы прошла в полуфинал, а в среду трюк римлян едва не повторила другая итальянская команда — «Ювентус». Камбэк туринцев в Мадриде был бы ещё более потрясающим, если бы они не только отыгрались с 0:3, но и одолели «Реал» по сумме двух матчей. К сожалению для «Старой синьоры», этого не захотел Майкл Оливер

И вот теперь Лига Европы словно задалась целью доказать, что на её сцене могут проходить не менее яркие представления. ЦСКА испугал «Арсенал» после 1:4 в Лондоне, «Марсель» справился с задачей забить три, а потом и четыре гола в ворота «РБ Лейпциг», а «Ред Булл Зальцбург» и вовсе сотворил маленькое чудо в стиле «Ромы». Что любопытно, теперь пострадали сами итальянцы.

Австрийцы в полуфинале еврокубка — дикая экзотика. С ходу и не вспомнишь, когда команды из этой страны в последний раз забирались так далеко. Но то, с какой уверенностью «быки» разбирались на предыдущих стадиях плей-офф с соперниками из Испании («Реал Сосьедад» в 1/16 финала) и Германии («Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала), даёт право «Зальцбургу» считаться фаворитом Лиги Европы не в меньшей степени, чем «Марселю», «Арсеналу» и даже «Атлетико».

Мунас Даббур, Амаду Айдара, Хван Хи Чан, Штефан Ляйнер — вам знакомы эти имена? Скорее всего, нет. Разве что Даббур, который в своё время не перешёл в ЦСКА, а предпочёл московской команде «Зальцбург». Четыре разных игрока забивали в ворота «Лацио»! Но совсем невероятным кажется, что и голевые передачи отдали четыре разных футболиста: Рейнольд Ябо , Валон Бериша, Дуйе Чалета-Цар Андре Рамальо . Оставалось голкиперу Александеру Вальке поучаствовать в голевой атаке для полного комплекта. Статистика матча — не просто набор фамилий, а гимн коллективному футболу. Самый сильный комплимент 41-летнему немецкому главному тренеру «быков» Марко Розе, который, между прочим, до 2017-го не работал на высоком уровне.

«Лацио» разгромил австрийцев в Риме — 4:2, а на 55-й минуте ответной игры нападающий Чиро Иммобиле забил пятый в общей сумме мяч в ворота соперника. Кому-то всё стало ясно. Но не «Зальцбургу». Следующие 20 минут хозяева выиграли со счётом 4:0. Гол Даббура родился в результате многоходовой атаки по центру, Айдара нанёс великолепный дальний удар, Хван Хи Чан избежал офсайда, откликнувшись на длинную передачу из глубины поля, а Ляйнер поразил ворота гостей после подачи углового и скидки на дальнюю штангу. Кстати, цифры Ляйнера в нынешней Лиге Европы просто шокируют: штатный правый защитник набрал уже шесть баллов по системе «гол плюс пас». Правда, нужно признать, что «Лацио» защищался ещё хуже, чем «Барселона» и «Реал», это, друзья, какой-то детский сад. «Моя команда выступила великолепно. Сегодня была экстраординарная игра. Я счастлив!», — сказал после финального свистка Розе. В «Зальцбурге» счастливы все. Разве что спонсору для полного счастья не хватило победы «Лейпцига».