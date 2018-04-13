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Федерация футбола Таджикистана и Ассоциация футбола Узбекистана договорились о сотрудничестве
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Федерация футбола Таджикистана и Ассоциация футбола Узбекистана договорились о сотрудничестве 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Душанбе, 12 апреля /Синьхуа/ — Федерация футбола Таджикистана и Ассоциация футбола Узбекистана договорились о сотрудничестве и партнерстве, сообщили сегодня в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали накануне провел рабочую встречу с первым вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана Умидом Ахмаджановым. Стороны договорились о контактах между футбольными федерациями, обсудили планы проведения товарищеских матчей между различными сборными командами, согласовали сотрудничество в области женского, юношеского и массового футбола, в сфере маркетинга, спортивной медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства. —0—
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