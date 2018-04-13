Еврокубковый сезон для России закрыт: последние оценки футболистам ЦСКА в матче против «Арсенала»

Заключительный оценочный материал про российские команды в еврокубках сезона 2017/18. "Евро-Футбол.ру" ставит оценки футболистам отечественного клуба.

Максимальное количество баллов — 10.

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ — 5,5. Игорь в первом матче пропустил четыре гола, но смотрелся куда более уверенно, чем сегодня. Нервозность показал и момент со спорами во время матча с Аланом Дзагоевым. Тем не менее, Акинфеев, несмотря на два пропущенных гола, ещё как минимум столько же раз спасал команду.

ВАСИЛИЙ БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Вася Березуцкий, если убрать за скобки момент с голом Уэлбека, держал оборону на приличном уровне. В конце матча, как и все, поддался усталости…

СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ — 5,0. В 38 лет Игнашевич умудрялся выглядеть на поле не хуже, а даже мобильнее многих молодых партнёров, которые годятся Игнашевичу в сыновья. Тот же Кучаев с удивлением смотрел на то, как Игнашевич стрелял по чужим воротам с линии штрафной или на то, как он прессингует именитых «канониров».

АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. В принципе всё то же самое, что и в отношении его брата и Игнашевича. Только если Сергей был опаснее впереди, то Лёша при счёте 0:0 сохранил интригу до конца, спасая команду от верного гола после удара Ляказетта.

КИРИЛЛ НАБАБКИН — 8,0. Лучший матч в карьере Набабкина. Кирилл настроился на «Арсенал» как следует и сначала поучаствовал в первой голевой комбинации (это после его удара Чех вытащил мяч прямо на Чалова), а затем и забил сам.

АЛАН ДЗАГОЕВ — 4,0. Дзагоев сыграл не так много времени. Всему виной его очередная травма. Ещё в середине первого тайма Алан попросил перестановку. Будем рассчитывать, что всё с ним будет хорошо.

КРИСТИАН БИСТРОВИЧ — 6,5. Дебют хорватского игрока в основном составе ЦСКА получился очень хорошим. Смелый и агрессивный футбол Кристиана помог армейцам сохранить приемлемый счёт на табло до того, как он покинул поле.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН — 6,5. Для Головина матч с «Арсеналом» был крайне важен. Все знают об интересе Арсена Венгера к молодому россиянину и в целом полузащитник оправдал ожидания. Мозг армейского клуба отличился в первом матче, а сегодня он также едва не забил со штрафного, но затем зарядил со средней дистанции и помог Набабкину добить мяч после своего же выстрела.

КОНСТАНТИН КУЧАЕВ — 5,0. От Кучаева ждать многого пока рано, но конкретных достижений болельщики всё-таки дождались. С его подачи мяч оказался в районе головы Набабкина при первом мяче хозяев поля.

АХМЕД МУСА — 4,5. Помирившийся с тренером нигериец сыграл нелучший свой матч, снова были промахи, был неудачный выбор позиции…

ФЁДОР ЧАЛОВ — 6,5. Именно с мяча Чалова армейцы почувствовали запах крови именитого соперника и принялись наступать. Чалов ускользнул от опеки «канониров» и блестяще сыграл на добивании у ворот Чеха.

ВИКТОР ВИТИНЬО — 5,5. Бразилец заменил травмированного Дзагоева. В отличие от Натхо или Миланова Витиньо быстро освоился на поле и даже поучаствовал во второй голевой комбинации.

ГЕОРГИЙ МИЛАНОВ — б/о.

БИБРАС НАТХО — б/о.