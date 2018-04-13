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Владимир Ильин: «Роналду — очень сильный игрок, а Месси это просто человек с другой планеты»
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Владимир Ильин: «Роналду — очень сильный игрок, а Месси это просто человек с другой планеты» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Нападающий «Урала» Владимир Ильин заявил, что если выбирать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси, то португальский футболист ему ближе. Ильин отметил, что Роналду — сильный игрок, а Месси — человек с другой планеты.
— После Лиги чемпионов снова задаются вопросом: Роналду круче, чем Месси?
— Лично мне Криштиану нравится больше.
— Чем же?
— Считаю, он ближе любому футболисту, чем Месси.
— Мне он ближе по стилю. Роналду очень сильный игрок, а Месси это просто человек с другой планеты (улыбается). Так что с Криштиану можно брать пример, подражать его трудолюбию, упорному труду. Он очень много работает, это не может не вызывать уважения! Нравится, что Криштиану не останавливается на достигнутом, ему всегда всего мало. Молодец! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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