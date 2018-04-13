Полуфиналы Лиги Европы: жеребьёвка с 2 фаворитами 

"Евро-Футбол.ру" представляет список участников полуфиналов Лиги Европы и регламент проведения жеребьёвки.
Участники полуфиналов:
"Арсенал" (Англия)
"Атлетико" (Испания)
"Зальцбург" (Австрия)
"Марсель" (Франция)
Начало церемонии: 13:00 ТВ-Трансляция: МАТЧ ТВ Футбол 1, "Евроспорт".
Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. Помощником в проведении жеребьёвки будет Эрик Абидаль — бывший игрок «Барселоны».