Полуфиналы Лиги Европы: жеребьёвка с 2 фаворитами

Евро-футбол.Ру: последние новости

Еврокубковый сезон для России закрыт: последние оценки футболистам ЦСКА в матче против "Арсенала"

Чех: "ЦСКА играл очень слаженно во всех линиях, чего не скажешь о нас"

Головин: "Не думал об интересе "Арсенала" во время игры"