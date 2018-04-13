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Полуфиналы Лиги Европы: жеребьёвка с 2 фаворитами
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Полуфиналы Лиги Европы: жеребьёвка с 2 фаворитами 

Евро-футбол.Ру 23 минуты назад
"Евро-Футбол.ру" представляет список участников полуфиналов Лиги Европы и регламент проведения жеребьёвки.
Участники полуфиналов:
"Арсенал" (Англия)
"Атлетико" (Испания)
"Зальцбург" (Австрия)
"Марсель" (Франция)
Начало церемонии: 13:00  ТВ-Трансляция: МАТЧ ТВ Футбол 1, "Евроспорт".
Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. Помощником в проведении жеребьёвки будет Эрик Абидаль — бывший игрок «Барселоны».
Валерий КАРАПЕТЯН.
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