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Тренер: русские баскетболисты заслуживают больше игрового времени
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Тренер: русские баскетболисты заслуживают больше игрового времени 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-капитан «Локомотива», чемпион Европы, а ныне тренер сборной России Сергей Быков заявил о том, что российские баскетболисты заслуживают больше игрового времени в матчах. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Как тренер сборной я, конечно, хотел бы, чтобы русские баскетболисты получали больше игрового времени. Тот же Владимир Ивлев за счет своей самоотдачи и работоспособности способен сломать сценарий любого соперника и дать команде преимущество за счет великолепной защиты.
Также мне кажется, что Дима Хвостов достоин играть больше своего конкурента — американца Тревора Лэйси. Но тренеру виднее. Не находясь в команде, очень тяжело рассуждать на такие темы, тем более в преддверии решающей игры", — заявил Быков.
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
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