Тренер: русские баскетболисты заслуживают больше игрового времени

Экс-капитан «Локомотива», чемпион Европы, а ныне тренер сборной России Сергей Быков заявил о том, что российские баскетболисты заслуживают больше игрового времени в матчах. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Как тренер сборной я, конечно, хотел бы, чтобы русские баскетболисты получали больше игрового времени. Тот же Владимир Ивлев за счет своей самоотдачи и работоспособности способен сломать сценарий любого соперника и дать команде преимущество за счет великолепной защиты.

Также мне кажется, что Дима Хвостов достоин играть больше своего конкурента — американца Тревора Лэйси. Но тренеру виднее. Не находясь в команде, очень тяжело рассуждать на такие темы, тем более в преддверии решающей игры", — заявил Быков.