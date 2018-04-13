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Евгений Иванушкин покидает «Байкал-Энергию»
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Евгений Иванушкин покидает «Байкал-Энергию» 

АиФ Иркутск 13 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
По семейным обстоятельствам ряды хоккейного клуба «Байкал-Энергия» покинул нападающий Евгений Иванушкин. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия».
Хоккеист принял решение вернуться домой и быть рядом со своей семьёй, принимать активное участие в воспитании и развитии своих детей, поэтому расторгнул контракт и покинул «Байкал-Энергию».
Ровно 100 матчей провёл Евгений Иванушкин в составе «Сибсканы-Энергии» и «Байкал-Энергии». Результативность нападающего за этот период составила 156 мячей. В последние два сезона Евгений помог «Байкал-Энергии» завоевать серебряные и бронзовые медали чемпионата России. До начала следующего сезона остается три месяца, за которые бывший член «Байкал-Энергии» планирует привести своё здоровье в полный порядок. Иванушкин был травмирован и проходил лечение после травмы позвоночника, перенеся хирургическую операцию.
Хоккеист выражает благодарность всем болельщикам, членам команды, её руководству и тренерско-административному составу. Иркутск для него стал особенным городом, который навсегда останется в его сердце.
Досье:
В чемпионатах России провёл 570 матчей, забил 1019 мячей («Маяк» — 132, 116; «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» — 100, 156; «Водник» — 25, 44; «Динамо-Москва» — 313, 703). В розыгрышах Кубка России 179 матчей, 313 мячей («Маяк» — 24, 15; «Сибскана-Энергия» — 35, 58; «Водник» — 8, 10; «Динамо-Москва» — 112, 230).
Достижения:
Чемпион России (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013), второй (2011, 2014, 2015, 2017) и третий (2016, 2018) призёр чемпионатов России.
Обладатель Кубка России (2005 — весна, 2005 — осень, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012)
Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2004, 2006)
Обладатель Кубка мира (2004, 2006, 2007)
Чемпион мира (2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016), второй призёр чемпионатов мира (2005, 2009, 2010, 2012, 2017).
Победитель XVIII Международного турнира на призы правительства России (2008).
Двукратный победитель международного турнира Champions Cup (2004, 2006, Швеция).
Чемпион мира (1998) и России (1997) среди юниоров.
Третий призёр чемпионата России среди юношей (1995).
В списке «22-х лучших» — 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
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