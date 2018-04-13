Ещё
Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
Определился лучший футболист по итогам недели ответных матчей четвертьфиналов Лиги Европы. Им стал полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, который получил 84% голосов болельщиков во время опроса на официальном сайте УЕФА.
Египетский футболист в гостевом матче с ЦСКА (2:2) отметился двумя результативными передачами, после которых отличились Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмси.
Второй место с 10% голосов завоевал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в матче с «РБ Лейпциг» (5:2). Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара, забивший в ворота «Лацио» (4:1), набрал 4% голосов. В активе голкипера «Атлетико» Яна Облака оказалось 2% голосов.
Чемпионат.com: последние новости
Задай вопрос Петеру Шмейхелю! Нико Росберг стал инвестором и акционером Формулы-Е Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 13.04.2018
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ1
Родченкова обвинили в создании российской системы допинга2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение