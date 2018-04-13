Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Определился лучший футболист по итогам недели ответных матчей четвертьфиналов Лиги Европы. Им стал полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни , который получил 84% голосов болельщиков во время опроса на официальном сайте УЕФА.

Аарон Рэмси. Египетский футболист в гостевом матче с ЦСКА (2:2) отметился двумя результативными передачами, после которых отличились Дэнни Уэлбек

Второй место с 10% голосов завоевал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в матче с «РБ Лейпциг» (5:2). Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара, забивший в ворота «Лацио» (4:1), набрал 4% голосов. В активе голкипера «Атлетико» Яна Облака оказалось 2% голосов.