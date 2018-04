Петер Будай-мл: «Кучеров — один из моих любимых игроков „Тампы“

Сын вратаря «Тампа-Бэй» Петера Будая , Петер Будай-мл, заявил, что нападающий команды Никита Кучеров является одним из его любимых игроков. Будай перешел в «Тампа-Бэй» в прошлом году.

— Кто является твоим любимым игроком в составе «Лайтнинг»?

— Кучеров. (Пауза) И мой папа!, — ответил семилетний мальчик.

Who is Peter Budaj, Jr. ’s favorite Bolt? «Kucherov! …and my dad!» 🤣 #TBLvsNJD pic.twitter.com/Vhs0xMUBA9

