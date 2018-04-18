Управление Роспотребнадзора устроило горячую телефонную линию по вопросам иммунизации населения

Мой Калининград. В Калининградской области управление Роспотребнадзора проводит горячую телефонную линию по вакцинопрофилактике населения.

По 30 апреля специалисты –эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся граждан по таким вопросам, как вакцинопрофилактика и кому она необходима, иммунизация по эпидпоказаниям, какие вакцины актуальны в какое время года, ограничения и противопоказания по вакцинации, профилактика вакциноуправляемых инфекций, где и когда возможно получить прививку в нашем регионе и другие, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 18 апреля 2018 года, в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Получить подробную консультацию специалистов можно по телефону:8 (4012) 53-63-85, с 8 до 17 часов, с понедельника по пятницу.