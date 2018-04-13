Владимир Ильин: «Из книг Айн Рэнд понял, что главное — гнуть свою линию, несмотря ни на что»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился своими предпочтениями в литературе. Футболист добавил, что в месяц в среднем ему удается прочитать полторы-две книги.

— Знаю, вы любите художественную литературу. Что из последнего прочитали?

Айн Рэнд . «Атлант расправил плечи». Все ее книги помогают в самореализации. Достигать целей в жизни. До этого прочитал «Источник». Мне нравится.

— Главный вывод?

— Гнуть свою линию, несмотря ни на что. Мне кажется, ее книги несут именно такой посыл.

— Сколько книг в месяц успеваете прочитать?