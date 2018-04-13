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Владимир Ильин: «Из книг Айн Рэнд понял, что главное — гнуть свою линию, несмотря ни на что»
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Владимир Ильин: «Из книг Айн Рэнд понял, что главное — гнуть свою линию, несмотря ни на что» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился своими предпочтениями в литературе. Футболист добавил, что в месяц в среднем ему удается прочитать полторы-две книги.
— Знаю, вы любите художественную литературу. Что из последнего прочитали?
Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи». Все ее книги помогают в самореализации. Достигать целей в жизни. До этого прочитал «Источник». Мне нравится.
— Главный вывод?
— Гнуть свою линию, несмотря ни на что. Мне кажется, ее книги несут именно такой посыл.
— Сколько книг в месяц успеваете прочитать?
— Ох. Все зависит от объема, сложности текста. Но если удается в месяц одолеть полторы-две книги, это, конечно, здорово. На сборах времени побольше, там с этим попроще. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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