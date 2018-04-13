Ещё
Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 12 на 13 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 12 на 13 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Окончание евросезона для российских футболистов, откровения создателя «Новичка», претендент на Каннскую пальмовую ветвь от РФ, угрозы будущего госсекретаря в адрес России и слухи о госпитализации народного артиста.
В Москве завершился Евросезон для российских команд: ЦСКА так обнадеживающе начавший игру, не смог удержать победу в матче с «Арсеналом».
Будущий госсекретарь США Майк Помпео заявил о гибели сотен российских солдат в Сирии и готовности подвинуть Россию по всем векторам ее беспардонного движения.
Мария Захарова оценила возможность исключения России из состава СБ ООН.
Создатель «Новичка» назвал идиотизмом применение вещества в Англии из-за его физико-химических свойств.
Фильм Кирилла Серебренникова поборется за награду 71-го Каннского кинофестиваля.
Слухи о госпитализации Александра Панкратова-Черного оказались преувеличенными — артист их назвал бредом.
А ученые назвали ключевой фактор риска для ведущих ночной образ жизни людей
Вечерняя Москва: последние новости
Вице-премьер Аркадий Дворкович осмотрел объекты ЧМ-2018 11 мостов Санкт-Петербурга отремонтируют к ЧМ-2018 Евросезон завершен: ЦСКА не смог удержать победу в матче с «Арсеналом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение