Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 12 на 13 апреля 

Окончание евросезона для российских футболистов, откровения создателя «Новичка», претендент на Каннскую пальмовую ветвь от РФ, угрозы будущего госсекретаря в адрес России и слухи о госпитализации народного артиста.
В Москве завершился Евросезон для российских команд: ЦСКА так обнадеживающе начавший игру, не смог удержать победу в матче с «Арсеналом».
Будущий госсекретарь США Майк Помпео заявил о гибели сотен российских солдат в Сирии и готовности подвинуть Россию по всем векторам ее беспардонного движения.
Мария Захарова оценила возможность исключения России из состава СБ ООН.
Создатель «Новичка» назвал идиотизмом применение вещества в Англии из-за его физико-химических свойств.
Фильм Кирилла Серебренникова поборется за награду 71-го Каннского кинофестиваля.
Слухи о госпитализации Александра Панкратова-Черного оказались преувеличенными — артист их назвал бредом.
А ученые назвали ключевой фактор риска для ведущих ночной образ жизни людей