Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 12 на 13 апреля

Окончание евросезона для российских футболистов, откровения создателя «Новичка», претендент на Каннскую пальмовую ветвь от РФ, угрозы будущего госсекретаря в адрес России и слухи о госпитализации народного артиста.

В Москве завершился Евросезон для российских команд: ЦСКА так обнадеживающе начавший игру, не смог удержать победу в матче с «Арсеналом».

Будущий госсекретарь США Майк Помпео заявил о гибели сотен российских солдат в Сирии и готовности подвинуть Россию по всем векторам ее беспардонного движения.

Создатель «Новичка» назвал идиотизмом применение вещества в Англии из-за его физико-химических свойств.

Фильм Кирилла Серебренникова поборется за награду 71-го Каннского кинофестиваля.

Слухи о госпитализации Александра Панкратова-Черного оказались преувеличенными — артист их назвал бредом.

А ученые назвали ключевой фактор риска для ведущих ночной образ жизни людей