В Хабаровске пройдёт турнир памяти известного форварда «Амура»

С 13 по 15 апреля на льду «Платинум Арены» состоится хоккейный турнир памяти в прошлом известного форварда ХК «Амур» Дмитрия Учайкина . На лёд выйдут шесть любительских команд из дальневосточной столицы, Петропавловска-Камчатского и Свободного, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Турнир стартует сегодня в 18.30. 14 апреля матчи начнутся в 13.15. Финал состоится 15 апреля в 13.00.

Дмитрий Учайкин — воспитанник хабаровского хоккея. За родную команду он выступал с 1998-го по 2009 годы. Последние три сезона в своей жизни Учайкин провёл за павлодарский «Иртыш». 27 марта 2013 года в полуфинале чемпионата Казахстана Дмитрий попал под жёсткий силовой приём и через несколько дней после полученной травмы скончался в больнице.

Хоккеисту было 33 года, у него остались маленькая дочь и беременная жена, которая родила дочку уже после смерти мужа.

Все средства, вырученные от продажи билетов на турнир памяти, и благотворительные взносы будут переданы семье Дмитрия Учайкина.