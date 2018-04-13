Ещё
«М. Видео» объявил о запуске digital-сети мини-магазинов m_mobile
Далее:
Читайте также:
Ещё

«М. Видео» объявил о запуске digital-сети мини-магазинов m_mobile 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Первый мини-магазин появился в московском ТЦ «Афимолл». В ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге появятся еще по одному магазину m_mobile — у станции метро «Кантемировская» в Москве и в ТЦ «Галерея» в Петербурге.
В начале 2018 года в распоряжении «М. Видео» было 424 магазина. Сейчас компания находится в состоянии покупки 100% сети «Эльдорадо», которой принадлежит 415 магазинов. Стандартные магазины «М. Видео» занимают 1000-2000 кв. м., магазины «Эльдорадо» — 1400 кв. м. Новые точки m_mobile будут занимать 200-300 кв. м, где будут представлены около 200 моделей смартфонов, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары, SIM-карты и другие.
С 2016 года в обычных магазинах «М. Видео» уже была выделена специальная зона под названием m_mobile как раз для смартфонов и гаджетов.
Эксперты полагают, что магазины формата m_mobile помогут «М. Видео» привлечь «более молодую, более продвинутую аудиторию, которая до сих пор не считала, что в сети есть для них релевантное предложение».
Представитель «Евросети» рассказал, что малые магазины эффективны за счет расположения и многочисленных сервисов, которые они могут представить клиенты: финансовые услуги, прием платежей, в том числе ЖКХ и другое.
RB.ru: последние новости
Журналисты пожаловались в ЕСПЧ на возможную блокировку Telegram в России Африканская страна на два дня осталась полностью без интернета Мне нужно снять видео о своей компании. Что делать?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение