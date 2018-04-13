«М. Видео» объявил о запуске digital-сети мини-магазинов m_mobile

Первый мини-магазин появился в московском ТЦ «Афимолл». В ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге появятся еще по одному магазину m_mobile — у станции метро «Кантемировская» в Москве и в ТЦ «Галерея» в Петербурге.

В начале 2018 года в распоряжении « М. Видео » было 424 магазина. Сейчас компания находится в состоянии покупки 100% сети «Эльдорадо» , которой принадлежит 415 магазинов. Стандартные магазины «М. Видео» занимают 1000-2000 кв. м., магазины «Эльдорадо» — 1400 кв. м. Новые точки m_mobile будут занимать 200-300 кв. м, где будут представлены около 200 моделей смартфонов, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары, SIM-карты и другие.

С 2016 года в обычных магазинах «М. Видео» уже была выделена специальная зона под названием m_mobile как раз для смартфонов и гаджетов.

Эксперты полагают, что магазины формата m_mobile помогут «М. Видео» привлечь «более молодую, более продвинутую аудиторию, которая до сих пор не считала, что в сети есть для них релевантное предложение».