«М. Видео» объявил о запуске digital-сети мини-магазинов m_mobile 

Первый мини-магазин появился в московском ТЦ «Афимолл». В ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге появятся еще по одному магазину m_mobile — у станции метро «Кантемировская» в Москве и в ТЦ «Галерея» в Петербурге.
В начале 2018 года в распоряжении «М. Видео» было 424 магазина. Сейчас компания находится в состоянии покупки 100% сети «Эльдорадо», которой принадлежит 415 магазинов. Стандартные магазины «М. Видео» занимают 1000-2000 кв. м., магазины «Эльдорадо» — 1400 кв. м. Новые точки m_mobile будут занимать 200-300 кв. м, где будут представлены около 200 моделей смартфонов, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары, SIM-карты и другие.
С 2016 года в обычных магазинах «М. Видео» уже была выделена специальная зона под названием m_mobile как раз для смартфонов и гаджетов.
Эксперты полагают, что магазины формата m_mobile помогут «М. Видео» привлечь «более молодую, более продвинутую аудиторию, которая до сих пор не считала, что в сети есть для них релевантное предложение».
Представитель «Евросети» рассказал, что малые магазины эффективны за счет расположения и многочисленных сервисов, которые они могут представить клиенты: финансовые услуги, прием платежей, в том числе ЖКХ и другое.