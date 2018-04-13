Владимир Ильин: «У „Спартака“ в обороне все в порядке. „Уралу“ нужно рассчитывать на себя» 

Нападающий «Урала» Владимир Ильин в преддверии матча 26-го тура чемпионата России со "Спартаком" заявил «СЭ», что он и его партнеры не рассчитывают на помарки со стороны обороны красно-белых. Ильин не согласен, что Илья Кутепов является слабым местом в защите «Спартака».
— Оборона «Спартака» — его слабое место? Иногда от экспертов достается Кутепову.
— Да я не могу назвать Кутепова слабым защитником. Возможно, в каких-то матчах он сыграл неудачно. Но с «Анжи» забил плюс вызывается в сборную. В обороне у «Спартака» порядок. Не хочу рассчитывать на чьи-то слабости, нужно верить только в свои силы, а не ждать подарков со стороны того же Кутепова. Так правильнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)