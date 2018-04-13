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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге
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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Баба-Яга — незаменимый персонаж множества известных детских сказок. Каждый из нас познакомился с ней практически с пеленок. Но все ли мы о ней знаем?
Сегодня Баба-Яга специально сошла со страниц сказок, чтобы посмотреть, как вы будете отвечать на хитрые вопросы, посвященные ее персоне!
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