Новые члены красноярского избиркома выбрали председателя

Напомним, новый состав избирательной комиссии Красноярска был увтрежден горсоветом 10 апреля. Членами горизбиркома стали 10 человек — шестерых выдвинули политические партии, четверых краевая избирательная комиссия. Незадолго до этого депутаты горсовета подняли вопрос о целесообразности существования городской избирательной комиссии. Поскольку прямые выборы мэра в Красноярске отменены, получается, что горизбирком фактически работает раз в пять лет — во время выборов в горсовет, однако средства на его содержание из бюджета выделяются регулярно.