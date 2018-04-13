Ещё
Новые члены красноярского избиркома выбрали председателя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые члены красноярского избиркома выбрали председателя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ДЕЛА.ru
Новый состав красноярского избиркома на организационном собрании выбрал председателя. Таковым стала Анна Лисовская, находящаяся на этом посту с 2005 года. Заместителем председателя избрана Наталья Злобина, секретарем Дарья Борисова.
Напомним, новый состав избирательной комиссии Красноярска был увтрежден горсоветом 10 апреля. Членами горизбиркома стали 10 человек — шестерых выдвинули политические партии, четверых краевая избирательная комиссия. Незадолго до этого депутаты горсовета подняли вопрос о целесообразности существования городской избирательной комиссии. Поскольку прямые выборы мэра в Красноярске отменены, получается, что горизбирком фактически работает раз в пять лет — во время выборов в горсовет, однако средства на его содержание из бюджета выделяются регулярно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
У петербуржцев заметно выросла зарплата Около сотни новых случаев подтопления домов зафиксировали в Башкирии В Мордовии к ЧМ-2018 открылся четырехзвездочный отель «Mercure Саранск Центр»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»3
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»21
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение