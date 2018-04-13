«Ростелеком» порадовал абонентов главным трофеем Чемпионата КХЛ

Абоненты «Ростелекома» получили уникальную возможность сфотографироваться с Главным трофеем Чемпионата КХЛ. Экспонирование хоккейной награды проводилось с 6 по 7 апреля 2018 года в офисе продаж и обслуживания компании по адресу: ул. Ленина, 5.

Кубок на эти два дня специально для новосибирских абонентов «Ростелекома» предоставила Континентальная хоккейная лига. Увидеть его мог любой посетитель офиса продаж. Приглашению на мероприятие, полученное в обмен на бонусы, накопившиеся в Едином Личном Кабинете, предоставляло участнику возможность получить еще и памятный подарок— термокружку со своей фотографией и Кубком.

Всего в фотосессии с Главным трофеем Чемпионата КХЛ приняли участие около 200 любителей хоккея из Новосибирской области. Для гостей мероприятия «Ростелеком» организовал розыгрыш призов. Победу в конкурсах одержали тринадцать новосибирцев. Отчет о событии размещен в официальной группе «Ростелекома» в социальной сети «Вконтакте».

«Мы организовали по-настоящему эксклюзивное мероприятие. Не каждый хоккейный болельщик может похвастаться тем, что видел Главный трофей Чемпионата КХЛ вживую, а абоненты компании «Ростелеком» смогли осуществить свою мечту», — подчеркнула руководитель Программы лояльности ПАО «Ростелеком» Виктория Округина.

Абоненты компанииполучают бонусы за пользование услугами. Баллы можно обменивать наподарки «Ростелекома» и партнеров в личном кабинете. В Сибири программой «Бонус» пользуются 240 тысяч клиентов. Больше 45 тысяч из них — жители Новосибирской области, по 31 тысяче участников зарегистрированов Красноярском крае и Иркутской области.

Только за март сибирские абоненты «Ростелекома» потратили более 40 миллионов бонусов. Самую большую сумму, 8,3 миллиона, использовали на покупки услуг и сервисов компании жители Новосибирской области, второе место в этом рейтинге занимают абоненты Иркутской области, которые активировали 5,9 миллионов бонусов, третье место у красноярцев, истративших 5,3 миллионов бонусных баллов.