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Александр Усс: Coca-Cola — сибирский напиток, ее же пьют холодной
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Александр Усс: Coca-Cola — сибирский напиток, ее же пьют холодной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На КЭФ-2018 подписан спонсорский договор между Coca-Cola и дирекцией Универсиады. Компания намерена направить свыше миллиона долларов на проведение международного спортивного мероприятия, предоставив 1 миллион порций напитков его участникам.
Помимо предоставления безалкогольных напитков и соков, Coca-Cola будет обслуживать холодильное оборудование.
«Сильные игры — это не только сильный оргкомитет, но и сильные партнеры. Так как Coca-Cola становится спонсором не только Универсиады, но и всех тестовых мероприятий, все мероприятия, которые пройдут с августа, будут сопровождаться напитками и персоналом Coca-Cola», — подчеркнул Максим Уразов, директор дирекции Универсиады-2019.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс отметил во время подписания спонсорского договора, что Coca-Cola — одна из первых компаний с иностранным участием, которая начала работать в свое время в регионе.
«Я задумался, почему. Ответ прост. Кока-колу пьют охлажденной, поэтому это сибирский напиток! Уверен, что после подписания этого договора, после успешного проведения универсиады Coca-Cola станет еще более сибирской».
В ответном слове Стефанос Вафеидис, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия добавил, что Красноярский край стал для компании первым регионом, где разместили масштабное производство.
«Мы работаем в Красноярском крае более 20 лет. Все эти годы наше сотрудничество с местными властями было безупречным, и мы также с успехом выступим в качестве спонсора зимней Универсиады».
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