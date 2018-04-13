Александр Усс: Coca-Cola — сибирский напиток, ее же пьют холодной

На КЭФ-2018 подписан спонсорский договор между Coca-Cola и дирекцией Универсиады. Компания намерена направить свыше миллиона долларов на проведение международного спортивного мероприятия, предоставив 1 миллион порций напитков его участникам.

Помимо предоставления безалкогольных напитков и соков, Coca-Cola будет обслуживать холодильное оборудование.

«Сильные игры — это не только сильный оргкомитет, но и сильные партнеры. Так как Coca-Cola становится спонсором не только Универсиады, но и всех тестовых мероприятий, все мероприятия, которые пройдут с августа, будут сопровождаться напитками и персоналом Coca-Cola», — подчеркнул Максим Уразов , директор дирекции Универсиады-2019.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс отметил во время подписания спонсорского договора, что Coca-Cola — одна из первых компаний с иностранным участием, которая начала работать в свое время в регионе.

«Я задумался, почему. Ответ прост. Кока-колу пьют охлажденной, поэтому это сибирский напиток! Уверен, что после подписания этого договора, после успешного проведения универсиады Coca-Cola станет еще более сибирской».

В ответном слове Стефанос Вафеидис , генеральный директор Coca-Cola HBC Россия добавил, что Красноярский край стал для компании первым регионом, где разместили масштабное производство.

«Мы работаем в Красноярском крае более 20 лет. Все эти годы наше сотрудничество с местными властями было безупречным, и мы также с успехом выступим в качестве спонсора зимней Универсиады».