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«Норникель» установит подсветку на красноярском мосту, изображенном на 10-рублевой купюре
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«Норникель» установит подсветку на красноярском мосту, изображенном на 10-рублевой купюре 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Компания «Норильский никель» выделит на благоустройство города Красноярска более 300 млн рублей в 2018 году. Среди прочих проектов планируется провести подсветку изображенного на 10-рублевой купюре Коммунального моста, сообщила журналистам в пятницу вице-президент компании Елена Безденежных.
Во второй день Красноярского экономического форума компания «Норникель» и администрация Красноярска подписали соглашение о сотрудничестве.
"Цель соглашения — сделать город красивее и добавить презентабельности к Универсиаде (зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году — прим. ТАСС). Более 300 млн рублей выделит наша компания на благоустройство. Планируется выполнить подсветку Коммунального моста, провести ремонт и реконструкцию набережной — доделать то, что не было доделано в прошлом году и реализовать также ряд небольших проектов", — сказала Безденежных и отметила, что работы должны быть выполнены к 25 августа.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.
В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Универсиады выступит компания «Норникель». К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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