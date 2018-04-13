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Чиарелли останется генменеджером «Эдмонтона»
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Чиарелли останется генменеджером «Эдмонтона» 

Советский спорт 46 минут назад
Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли сохранит свой пост несмотря на то, что «нефтяники» не смогли выйти в плей-офф. При этом будущее в команде главного тренера Тодда Маклеллана и его тренерского штаба остается под вопросом.
«У нас будет план по тому, как мы будем действовать в ближайшем будущем, — приводит слова генерального директора «Эдмонтона» Боба Николсона официальный сайт НХЛ. — Перед нами стоит одна цель — сыграть в плей-офф в следующем сезоне.
У нас произошел спад, но после разговора с Питером я искренне считаю, что у него есть план, как вернуть нас в плей-офф».
Напомним, Чиарелли занял свой пост 24 апреля 2015 года, после чего главным тренером «Эдмонтона» стал Маклеллан.
В прошлом сезоне «Ойлерз» сыграли в плей-офф впервые с 2006 года, а в нынешнем — заняли шестое место в Тихоокеанском дивизионе, отстав на 17 очков от второго места в зоне wild card в Восточной конференции.
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