Чиарелли останется генменеджером «Эдмонтона»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли сохранит свой пост несмотря на то, что «нефтяники» не смогли выйти в плей-офф. При этом будущее в команде главного тренера Тодда Маклеллана и его тренерского штаба остается под вопросом.

«У нас будет план по тому, как мы будем действовать в ближайшем будущем, — приводит слова генерального директора «Эдмонтона» Боба Николсона официальный сайт НХЛ. — Перед нами стоит одна цель — сыграть в плей-офф в следующем сезоне.

У нас произошел спад, но после разговора с Питером я искренне считаю, что у него есть план, как вернуть нас в плей-офф».

Напомним, Чиарелли занял свой пост 24 апреля 2015 года, после чего главным тренером «Эдмонтона» стал Маклеллан.

В прошлом сезоне «Ойлерз» сыграли в плей-офф впервые с 2006 года, а в нынешнем — заняли шестое место в Тихоокеанском дивизионе, отстав на 17 очков от второго места в зоне wild card в Восточной конференции.