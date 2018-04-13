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Андерсон травмировал защитника «Вашингтона» Кемпны и был удалён до конца матча
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Андерсон травмировал защитника «Вашингтона» Кемпны и был удалён до конца матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон заработал удаление до конца матча в первой игре серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ).
23-летний канадский нападающий на 18-й минуте первого периода отправил в борт чешского защитника Михала Кемпны. После столкновения чех ударился головой о защитное стекло и остался лежать на льду, после чего ему была оказана медицинская помощь, однако продолжить игру 27-летний защитник не смог.
«Во втором матче у нас не сможет сыграть защитник Кемпны, он получил травму после приёма Андерсона», — отметил после матча главный тренер «столичных» Барри Тротц.
Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.
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