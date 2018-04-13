Притча о том, на что нужно тратить свое время

Однажды один мудрый старец взял пустой сосуд и насыпал в него доверху много небольших камней. Затем он собрал своих учеников и спросил их: «Полон ли этот сосуд?». Молодые люди ответили: «Да, учитель». Тогда он открыл перед ними банку с горохом и высыпал его в сосуд, наполненный камешками. Горошины свободно поместились в нем, заняв место между камнями. Мудрец снова обратился к ним: «А теперь мой кувшин можно назвать полным?». Ученики растеряно закивали. Старец, ничего не сказав им, высыпал в сосуд горсть песка, которая просочилась через содержимое и заняла все свободное место. Тогда он еще раз задал ученикам тот же вопрос, на который они снова сказали, что кувшин полон. На этот раз мудрец вылил в стакан кружку воды. Ученики с изумлением наблюдали за происходящим.

Тогда старец сказал им: «Мой сегодняшний урок заключается в следующем: этот кувшин символизирует вашу жизнь. Камни представляют собой самое главное, что у вас есть: семья, дети, родители, друзья и здоровье. То, что менее важно (дом, работа, материальные ценности и т.д.) — это горох. А за песком вы должны были разглядеть незначительные мелочи, которыми полна жизнь каждого человека.

Что бы произошло, если б я сначала заполнил сосуд песком? Тогда для гороха, и тем более для камней, просто не осталось бы места! Так и происходит в нашей жизни — если тратить время на пустяки, то можно пропустить все самое главное…»