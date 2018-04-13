Добыча золота в Забайкалье с начала года увеличилась на 17%

ЧИТА, 13 апреля. / ТАСС /. Добыча золота в Забайкальском крае по итогам первого квартала на 17% превысила показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минприроды

"По оперативным данным, за первый квартал добыто 929 кг золота, что более чем на 17% выше аналогичного показателя прошлого года (764,4 кг)", — сказали в министерстве.

Лидерами по добыче драгоценного металла стали компании «Рудник Александровский», «Золото Дельмачик» и «Магнезия Майнинг».

Забайкальский край входит в десятку регионов, лидирующих по объемам золотодобычи в России. В 2016 году добыча золота в крае выросла на 10%, превысив 13,3 тонны.