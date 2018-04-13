Ещё
Добыча золота в Забайкалье с начала года увеличилась на 17%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Добыча золота в Забайкалье с начала года увеличилась на 17% 

ТАСС 55 минут назад
ЧИТА, 13 апреля. /ТАСС/. Добыча золота в Забайкальском крае по итогам первого квартала на 17% превысила показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минприроды.
"По оперативным данным, за первый квартал добыто 929 кг золота, что более чем на 17% выше аналогичного показателя прошлого года (764,4 кг)", — сказали в министерстве.
Лидерами по добыче драгоценного металла стали компании «Рудник Александровский», «Золото Дельмачик» и «Магнезия Майнинг».
Забайкальский край входит в десятку регионов, лидирующих по объемам золотодобычи в России. В 2016 году добыча золота в крае выросла на 10%, превысив 13,3 тонны.
ТАСС: последние новости
Сборная Катара по футболу примет участие в Кубке Америки - 2019 Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам вакцинации В Башкирии за неделю произошло около 250 случаев подтопления домов и участков улиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»4
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение