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Макдэвид, Пажо и О'Райли сыграют за хоккейную сборную Канады
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Макдэвид, Пажо и О'Райли сыграют за хоккейную сборную Канады 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Тренерский штаб хоккейной сборной Канады объявил список из 18 игроков, которые точно сыграют за «Кленовых листьев» на чемпионате мира-2018 в Дании. В него вошли такие известные хоккеисты, как Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», Жан-Габриэль Пажо из «Оттавы Сенаторз» и «Райан О'Райли из „Буффало Сейбрс“.
Компанию этому трио форвардов в нападении составили Энтони Бовилье, Мэттью Барзэл, Джордан Эберле (все –»Нью-Йорк Айлендерс"), Райан Нюджент-Хопкинс ("Эдмонтон"), Бо Хорват ("Ванкувер Кэнакс"), Джейден Шварц и Брэйден Шенн (оба — «Сент-Луис Блюз»).
В оборонительных порядках сборной Канады пока занято не так много мест. Голкипер пока один — Дарси Кюмпер ("Аризона Койотс"), а список защитников таков: Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все — «Сент-Луис»), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон"), Райан Пулок ("Айлендерс"), Тома Шабо ("Оттава") и Аарон Экблад ("Флорида Пантерз").
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