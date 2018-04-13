Зеленоградцы завоевали 7 комплектов медалей на чемпионате Тулы по спортивной аэробике

Недавно прошел открытый чемпионат и первенство города Тулы по спортивной аэробике.

На соревнования приеха­ли команды из всех городов страны — от Алтайского края до Москвы. Всего между со­бой конкурировали более 150 спортсменов. Зеленоград пред­ставляла команда спортивной аэробики из спортивного клу­ба «Феникс». Ребята завоевали 7 комплектов медалей и брон­зовый кубок в командном за­чете.

В номинации 6-8 лет в ка­тегории «соло девочки» Мария Орешкина поделила пьедестал с барнаульскими спортсменками и заняла третье место. В номинации «трио» наши спортсменки в составе: Юлия Валуева, Мария Орешкина, Алена Кошелева также завоевали бронзовые медали. Наши со­всем еще юные участницы в номинации «группа» заняли второе место в составе: Юлия Валуева, Надежда Задоркина, Ана­стасия Носова , Вероника Лях, Антонина Сгонова.

В номинации 9-11 лет в категории «соло девочки» Ксения Ухандеева подня­лась на 3 ступень пьедестала, в номинации «трио» наши девочки в составе: Ксения Ухандеева, Ливия Шавга, Милана Дьяч­кова завоевали «серебро», в номинации «группа» сразу две наши пятерки попали на пьедестал. За второе место были на­граждены Ливия Шавга, Ирина Фирсова , Полина Мартынова, София Амбрасович, Алена Кошелева, а третье место завоева­ли Ксения Ухандеева, Милана Дьячкова, Александра Королева, Дарья Бедошвили, Эвелина Карасева.

Спортивный клуб «Феникс» гордится своими спортсменам и желает им удачи и побед!