Зеленоградцы завоевали 7 комплектов медалей на чемпионате Тулы по спортивной аэробике 

Недавно прошел открытый чемпионат и первенство города Тулы по спортивной аэробике.
На соревнования приехали команды из всех городов страны — от Алтайского края до Москвы. Всего между собой конкурировали более 150 спортсменов. Зеленоград представляла команда спортивной аэробики из спортивного клуба «Феникс». Ребята завоевали 7 комплектов медалей и бронзовый кубок в командном зачете.
В номинации 6-8 лет в категории «соло девочки» Мария Орешкина поделила пьедестал с барнаульскими спортсменками и заняла третье место. В номинации «трио» наши спортсменки в составе: Юлия Валуева, Мария Орешкина, Алена Кошелева также завоевали бронзовые медали. Наши совсем еще юные участницы в номинации «группа» заняли второе место в составе: Юлия Валуева, Надежда Задоркина, Анастасия Носова, Вероника Лях, Антонина Сгонова.
В номинации 9-11 лет в категории «соло девочки» Ксения Ухандеева поднялась на 3 ступень пьедестала, в номинации «трио» наши девочки в составе: Ксения Ухандеева, Ливия Шавга, Милана Дьячкова завоевали «серебро», в номинации «группа» сразу две наши пятерки попали на пьедестал. За второе место были награждены Ливия Шавга, Ирина Фирсова, Полина Мартынова, София Амбрасович, Алена Кошелева, а третье место завоевали Ксения Ухандеева, Милана Дьячкова, Александра Королева, Дарья Бедошвили, Эвелина Карасева.
Спортивный клуб «Феникс» гордится своими спортсменам и желает им удачи и побед!