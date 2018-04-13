В Волгоградской области состоится турнир по дзюдо имени Сергея Солнечникова

В Волжском 15 апреля состоится ежегодный турнир по дзюдо имени Героя России Сергея Солнечникова

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии города, в соревнованиях выступят ребята 9-11 лет из спортивных школ и клубов Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Ростовской областей и Ставропольского края. Волжский будут представлять почти 150 воспитанников спортшколы № 3, клуба «Волжанин» и областной спортивной школы олимпийского резерва.

На церемонии открытия турнира к юным спортсменам обратятся родители Сергея Солнечникова — Александр Васильевич и Зоя Александровна.

Первыми на татами выйдут девушки, затем юноши. Победители и призеры получат медали и грамоты.

Итоги командных соревнований будут подводиться по личным результатам участников состязаний каждого тренера. Оцении поединки дзюдоистов судейская бригада во главе с Евгением Сумовым.

Соревнования пройдут в ФОК «Авангард» по адресу улица Дружбы, 48Б. Начало в 10:00