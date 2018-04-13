«Красцветмет» намерен в 2018 году побить собственный рекорд переработки золота

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Красноярская компания «Красцветмет» в 2018 году планирует увеличить объем переработки золота и превзойти свой же рекорд 2017 года. Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор «Красцветмета» Михаил Дягилев.

В пресс-службе сообщили, что в 2017 году «Красцветмет» произвел 220 тонн золота, что больше чем в 2016 году на 40 тонн. Этот показатель стал историческим рекордом для компании и, по словам представителей предприятия, для всех аффинажных (аффинаж — это процесс отделения золота от примесей с целью получения металла высокой пробы) предприятий страны за постсоветскую историю.

"В прошлом году поставили рекорд по переработке золота. Темпы снижать не собираемся, видим возможности для роста и в этом году увеличим объемы", — сказал Дягилев.

Он отметил, что компания планирует найти потенциал роста в увеличении эффективности производства, в котором активное участие принимают работники предприятия. «В 2017 год мы получили большое количество предложений по рационализации и совершенствованию производства. Примерно каждый пятый наш сотрудник подал свои идеи», — сказал генеральный директор «Красцветмета».

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.