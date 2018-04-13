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Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 16 и 18 апреля в Нижнем Новгороде
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Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 16 и 18 апреля в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.
Отмечается, что отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород».
В частности, 16 апреля в период с 02:00 до 11:45 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, Россия-1, Петербург-5 канал, ТНТ, РЕН ТВ, ТВ 3, Звезда, Пятница; радиостанций Радио Маяк, Радио России, Вести FM, Серебряный дождь. С 02:00 до 03:00 (МСК) не выйдет в эфир аналоговый канал Россия-К.
18 апреля в период с 02:00 до 10:00 (МСК) будет ограничено вещание аналоговых каналов Россия-К, Матч ТВ, СТС, Домашний, РЕН ТВ, Ю, Disney, Че, ТНТ 4; радиостанций Наше радио, Love Radio. С 07:30 до 09:00 (МСК) прервется вещание аналогового канала Россия-24, с 09:00 до 14:00 — ННТВ.
Дата и время остановок согласованы с вещателями.
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