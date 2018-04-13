Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут 16 и 18 апреля в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.

Отмечается, что отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород».

В частности, 16 апреля в период с 02:00 до 11:45 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, Россия-1, Петербург-5 канал, ТНТ, РЕН ТВ , ТВ 3, Звезда, Пятница; радиостанций Радио Маяк, Радио России, Вести FM Серебряный дождь . С 02:00 до 03:00 (МСК) не выйдет в эфир аналоговый канал Россия-К.

18 апреля в период с 02:00 до 10:00 (МСК) будет ограничено вещание аналоговых каналов Россия-К, Матч ТВ, СТС, Домашний, РЕН ТВ, Ю, Disney , Че, ТНТ 4; радиостанций Наше радио, Love Radio. С 07:30 до 09:00 (МСК) прервется вещание аналогового канала Россия-24, с 09:00 до 14:00 — ННТВ.

Дата и время остановок согласованы с вещателями.