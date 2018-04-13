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«Ди Си Юнайтед» претендует на Чичарито и Тевеса
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«Ди Си Юнайтед» претендует на Чичарито и Тевеса 

Советский спорт 1 час назад
Форварды Карлос Тевес и Хавьер Эрнандес вошли в шорт-лист возможных новичков «Ди Си Юнайтед», сообщает The Washington Post.
В январе 34-летний аргентинец вернулся в «Боку Хуниорс» из китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» и уже забил три гола в семи матчах чемпионата Аргентины.
29-летний мексиканец проводит нынешний сезон в «Вест Хэме». На его счету восемь голов в 25 матчах премьер-лиги.
Напомним, ранее стало известно о том, что «Ди Си Юнайтед» рассматривает возможность приглашения форварда «Ниццы» Марио Балотелли.
Добавим, что в первых пяти матчах нового сезона команда Бена Олсена дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
Также на этой неделе появилась информация о том, что владелец «Ди Си Юнайтед» индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продает контрольный пакет акций клуба.
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