«Ди Си Юнайтед» претендует на Чичарито и Тевеса

Форварды Карлос Тевес и Хавьер Эрнандес вошли в шорт-лист возможных новичков «Ди Си Юнайтед», сообщает The Washington Post

В январе 34-летний аргентинец вернулся в «Боку Хуниорс» из китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» и уже забил три гола в семи матчах чемпионата Аргентины.

29-летний мексиканец проводит нынешний сезон в «Вест Хэме». На его счету восемь голов в 25 матчах премьер-лиги.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Ди Си Юнайтед» рассматривает возможность приглашения форварда «Ниццы» Марио Балотелли

Добавим, что в первых пяти матчах нового сезона команда Бена Олсена дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.