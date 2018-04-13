«М. Видео» открывает магазины небольшого формата

В ближайшие несколько месяцев «М. Видео» откроет еще по одному магазину в Москве и Санкт-Петербурге. Точки m_mobile будут занимать 200−300 кв. метров.

«Это дочерний бренд — на вывеске будет как название m_mobile, так и «М. Видео». В ассортименте компактного магазина около двух сотен моделей смартфонов, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары и др., а также сим-карты», — рассказала Андреева.

Бренд m_mobile используется ритейлером с 2016 года. «М. Видео» выделяла внутри своих обычных магазинов зоны для продаж смартфонов, гаджетов и связанных услуг. Оборот таких зон 2017 г., по данным Андреевой, вырос на 14%, продажи аксессуаров — на 54%.

«Теперь хотим потестировать, как этот формат будет работать отдельно, будет ли он так же эффективен. Мы хотим не столько конкурировать с традиционными ритейлерами цифровой электроники, сколько усилить свои позиции», — сообщила представитель сети.

Кроме того, m_mobile должен привлечь более молодую аудиторию, которая до сих пор не считала, что в «М. Видео» есть для них релевантное предложение. С этой точки зрения, небольшой магазин со специальным ассортиментом в месте с хорошим трафиком может быть более удачным способом привлечь таких покупателей.

Эксперты рынка полагают, что «М. Видео» рассчитывает на рост спроса на смартфоны. Ближайшие несколько лет именно они будут драйвером рынка техники и электроники. Кроме того, малые магазины эффективны, так как выигрывают за счет расположения и сервисов: финансовых услуг, приема платежей и др. — крупноформатные магазины, как правило, такого не предлагают.