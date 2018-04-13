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На пяти улицах Екатеринбурга повесят табло с информацией о прибытии автобусов и трамваев
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На пяти улицах Екатеринбурга повесят табло с информацией о прибытии автобусов и трамваев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На двадцати остановках в Екатеринбурге установят электронное табло с информацией о прибытии общественного транспорта. Как уточнили Е1.RU в пресс-службе мэрии, устройствами оборудуют десять трамвайных, семь автобусных и четыре автобусно-троллейбусных остановочных комплекса. Табло появятся на остановках к чемпионату мира по футболу.
Адреса остановок, где повесят электронные табло:
— Репина: напротив домов № 4а, 5, 13, 14;
— проспект Ленина: напротив домов № 1 (пять штук) и 2 (две штуки);
— Московская: напротив домов № 12 и 35;
— Татищева: вблизи дома № 19 на Мельникова (две штуки) и напротив домов № 47а (две штуки), 49а, 53;
— Токарей: напротив дома № 40.
Установку электронных табло ранее анонсировал вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Первое табло с информацией о прибытии автобусов было установлено в июле 2017 года у Главпочтамта.
В Екатеринбурге пройдут четыре игры чемпионата мира по футболу: 15 июня — матч Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
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