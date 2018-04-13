18 канадских хоккеистов, которые точно сыграют на чемпионате мира 2018 в Дании 

Сборная Канады по хоккею объявила имена 18 игроков, которые гарантированно выступят на чемпионате мира в Дании. Список приводит пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.
Это вратарь Дарси Кемпер ("Аризона"), защитники Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все — «Сент-Луис»), Дарнелл Нёрс ("Эдмонтон"), Райан Пулок ("Нью-Йорк Айлендерс"), Тома Шабо ("Оттава"), Аарон Экблад ("Флорида"), нападающие Энтони Бовилье, Мэтью Барзал, Джордан Эберле (все -"Нью-Йорк Айлендерс"), Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (оба — «Эдмонтон»), Райан О'Райли ("Баффало"), Жан-Габриэль Пажо ("Оттава"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба — «Сент-Луис»).
Максимальная заявка на мировое первенство — 22 полевых игрока и три вратаря.
На чемпионате мира канадцы сыграют в группе B с командами Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.