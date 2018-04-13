18 канадских хоккеистов, которые точно сыграют на чемпионате мира 2018 в Дании

Сборная Канады по хоккею объявила имена 18 игроков, которые гарантированно выступят на чемпионате мира в Дании. Список приводит пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.

Максимальная заявка на мировое первенство — 22 полевых игрока и три вратаря.

На чемпионате мира канадцы сыграют в группе B с командами Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.