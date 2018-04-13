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Волгоградские пловцы с нарушением зрения завоевали 10 наград
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Волгоградские пловцы с нарушением зрения завоевали 10 наград 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские пловцы завоевали 10 наград на первенстве России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения, проходившем в подмосковном городе Раменское.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, Андрей Филиппов в своем классе В-2 выступал в восьми видах программы и завоевал сразу шесть наград. Он победил в финальных заплывах на 50 и 100 метров, где в тройке сильнейших обошел спортсменов из Москвы и Татарстана.
Успешно Андрей выступил и на отрезке 400 метров вольным стилем, а на стометровке финишировал со вторым результатом. В заплывах на спине на 100 и 50 метров у него одна серебряная и бронзовая медали.
Дебютант юношеского национального первенства 14-летний пловец Сергей Подьячев пополнил областную спортивную копилку четырьмя наградами. Лучше всех в классе В-3 он выступил в заплывах на спине, где победил на дистанциях 50 и 100 метров. Еще две медали Сергей завоевал в плавании баттерфляем — серебро на стометровке и бронза на 50-ти метрах.
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