«Ди-Си Юнайтед» выбирает между Тевесом и Хавьером Эрнандесом 

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес и форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес находятся в трансферном шорт-листе «Ди-Си Юнайтед», утвеждает The Washington Post. Ранее сообщалось об интересе клуба MLS к Марио Балотелли из «Ниццы».
Несколько дней назад появилась информация, что владелец «Ди Си Юнайтед» бизнесмен Эрик Тохир собирается продать контрольный пакет акций клуба.
В нынешнем сезоне 34-летний Тевес провел за «Боку» семь матчей и забил три гола в чемпионате Аргентины. На счету 29-летнего Эрнандеса восемь забитых мячей в 25 играх чемпионата Англии.