«Ди-Си Юнайтед» выбирает между Тевесом и Хавьером Эрнандесом

Несколько дней назад появилась информация, что владелец «Ди Си Юнайтед» бизнесмен Эрик Тохир собирается продать контрольный пакет акций клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний Тевес провел за «Боку» семь матчей и забил три гола в чемпионате Аргентины. На счету 29-летнего Эрнандеса восемь забитых мячей в 25 играх чемпионата Англии.