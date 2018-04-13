Дагестанские рукопашники — сильнейшие на молодежном чемпионате России

Молодежная команда Дагестана по армейскому рукопашному бою показала лучший результат на первенстве России среди допризывной молодежи, которое проходило в Московской области.

Дагестанские рукопашники в командном зачете обошли хозяев турнира, а также занявших третье место ростовских спортсменов.

В активе дагестанской команды на соревнованиях 10 медалей, из них 7 высшего достоинства, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Победителями первенства стали в своих весах и возрастных группах Эльдар Ибраков (40 кг), Гаджимурад Гаджиев (45 кг), Абубакар Бахриев (50 кг), Абдулкерим Абдулкеримов (55 кг), Омар Нухов (55 кг), Гимбат Закирегаев (75 кг), Магомед Мусаев (80 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 700 спортсменов из 67 регионов.