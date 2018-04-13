Кубок президента по самбо пройдет в североирландском Баллимине 29 сентября

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Кубок президента по самбо, традиционно проходящий в Великобритании, состоится 29 сентября в североирландском городе Баллимине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо.

Северная Ирландия примет Кубок президента по самбо впервые. Ожидается, что на турнире выступят спортсмены из 10 стран, в том числе России, Канады, США и Англии. В основной части соревнований в командном формате «стенка на стенку» выступят представители спортивного самбо. 16 лучших представителей боевого самбо поборются за чемпионский пояс Combat Grand Slam.

"Данные соревнования впервые пройдут в Северной Ирландии, мы счастливы, что Средний и Восточный Антрим выбран в качестве места проведения Кубка президента по самбо. У нас имеются замечательные спортивные сооружения, и мы действительно способны обеспечить первоклассные условия для проведения запоминающегося праздника самбо", — заявил мэр графства Среднего и Восточного Антрима Пол Рид