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Кубок президента по самбо пройдет в североирландском Баллимине 29 сентября
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Кубок президента по самбо пройдет в североирландском Баллимине 29 сентября 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кубок президента по самбо, традиционно проходящий в Великобритании, состоится 29 сентября в североирландском городе Баллимине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо.
Северная Ирландия примет Кубок президента по самбо впервые. Ожидается, что на турнире выступят спортсмены из 10 стран, в том числе России, Канады, США и Англии. В основной части соревнований в командном формате «стенка на стенку» выступят представители спортивного самбо. 16 лучших представителей боевого самбо поборются за чемпионский пояс Combat Grand Slam.
"Данные соревнования впервые пройдут в Северной Ирландии, мы счастливы, что Средний и Восточный Антрим выбран в качестве места проведения Кубка президента по самбо. У нас имеются замечательные спортивные сооружения, и мы действительно способны обеспечить первоклассные условия для проведения запоминающегося праздника самбо", — заявил мэр графства Среднего и Восточного Антрима Пол Рид.
Первый Кубок президента по самбо прошел в 2014 году в Лондоне, второй — в 2015 году в Манчестере, в 2016 году местом проведения турнира стал Эдинбург, в 2017-м соревнования прошли в Лондоне. Бессменным победителем соревнований четыре года подряд является сборная России. Впервые идея проведения Кубка президента по самбо была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского Содружества Лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.
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