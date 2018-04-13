Сборная Санкт-Петербурга выиграла ЧР по фехтованию в турнире саблистов 

В Смоленске продолжается чемпионат России по фехтованию. В командном турнире саблистов победу одержала первая сборная Санкт-Петербурга (Кирилл Ефимов, Артём Занин, Борис Савич, Александр Трушаков), одолевшая в финале команды Москвы (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Василий Ширшов) — 45:42. Бронза досталась первой сборной Новосибирской области, в противостоянии за третье место победившей вторую команду — 45:37. Фехтование. Чемпионат России. Смоленск Мужчины. Сабля. Команды 1. Санкт-Петербург (Кирилл Ефимов, Артём Занин, Борис Савич, Александр Трушаков). 2. Москва (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Василий Ширшов). 3. Новосибирская область (Алексей Дадаев, Анатолий Костенко, Никита Проскура, Вениамин Решетников).
Накануне в личном турнире рапиристок золото выиграла Светлана Трипапина, победившая в финале Марту Мартьянову — 12:10. Бронза досталась олимпийской чемпионке Инне Дериглазовой и Екатерине Кажикиной.