Кошка усыновила трех новорожденных енотов в приморском зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Кошка временно заменила мать троим новорожденным енотам в зоопарке «Садгород» во Владивостоке. Об этом ТАСС рассказала директор зоопарка Алена Асновина.

"Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила троих малышей и выкинула их из гнезда. Конечно, мы решили, что их надо спасать. К счастью, у нашего ветеринарного врача Виктора недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала как родных", — рассказала Асновина.

Утром в пятницу, по ее словам, стало ясно, почему самка енота так себя повела. Оказалось, что ночью она родила еще двоих малышей, что заставило ее вытолкнуть других. Сейчас всех новорожденных енотов уже вернули в гнездо.

Зоопарк «Садгород» находится в пригороде Владивостока. Здесь кроме типичных для уссурийской тайги зверей вроде кабанов, медведей, сов и тигров содержатся и экзотические для Дальнего Востока змеи, обезьяны, зебры и многие другие виды животных.