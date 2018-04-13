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Кошка усыновила трех новорожденных енотов в приморском зоопарке
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Кошка усыновила трех новорожденных енотов в приморском зоопарке 

ТАСС 45 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Кошка временно заменила мать троим новорожденным енотам в зоопарке «Садгород» во Владивостоке. Об этом ТАСС рассказала директор зоопарка Алена Асновина.
"Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила троих малышей и выкинула их из гнезда. Конечно, мы решили, что их надо спасать. К счастью, у нашего ветеринарного врача Виктора недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала как родных", — рассказала Асновина.
Утром в пятницу, по ее словам, стало ясно, почему самка енота так себя повела. Оказалось, что ночью она родила еще двоих малышей, что заставило ее вытолкнуть других. Сейчас всех новорожденных енотов уже вернули в гнездо.
Зоопарк «Садгород» находится в пригороде Владивостока. Здесь кроме типичных для уссурийской тайги зверей вроде кабанов, медведей, сов и тигров содержатся и экзотические для Дальнего Востока змеи, обезьяны, зебры и многие другие виды животных.
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